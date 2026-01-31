Dopo la gara vinta contro la Fiorentina, Antonio Conte si è fermato in mixed zone per parlare con i giornalisti. L’allenatore del Napoli ha commentato la prestazione dei suoi, menzionando in modo particolare Di Lorenzo. “Sembra che sia il crociato,” ha detto, riferendosi alla sua condizione fisica. Conte ha anche sottolineato l’impegno della squadra e ha fatto capire che ci sono ancora margini di miglioramento in vista delle prossime partite.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina Napoli-Fiorentina 2-1, Conte a Dazn. Su Di Lorenzo « Persino il capitano, c’è poco da dire, torniamo sempre allo stesso discorso di mettere partite su partite facendo giocare sempre gli stessi giocatori. Questi tipi di infortuni, il crociato, è un evento traumatico, ma giocare tutte queste partite non fa altro che ammazzare i ragazzi. oggi ci sono restrizioni in rosa, chi non ha il viviaio che fa? Noi abbiamo una rosa striminzita perché non abbiamo un vivaio folto. Poi c’è il limite d’età, le rose devono essere allargate» Ha detto corciato? « Sembra che sia il crociato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte su Di Lorenzo: «Sembra che sia il crociato»

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Napoli, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Conte, ha evitato di commentare il presunto rigore su Hojlund, sottolineando l'importanza dell’onestà.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Conte, l'attacco dell'agente: Non ha coraggio con i giovani e li tiene in ostaggio, deve decidere se...; Napoli-Chelsea finisce male per Conte: è fuori dalla Champions! Tutte le dichiarazioni; Napoli, la delusione di Di Lorenzo: Sbagliate troppe gare; L'agente di Vergara attacca Conte: Lui mai in campo senza gli infortuni, non mi faccio prendere in giro.

Napoli-Fiorentina, Conte nel post partita: «Di Lorenzo? Sembra si sia rotto il crociato»Si torna a vincere dopo due sconfitte. E il Napoli di Antonio Conte lo fa nel migliore dei modi: al netto della stanchezza che ha prevalso sugli uomini di Conte nel secondo tempo. Oltre al 2-1 ... ilmattino.it

Napoli-Fiorentina, Di Lorenzo infortunio e lacrime: la reazione dei compagni. Conte vive un incubo, anche Gattuso in ansiaNapoli-Fiorentina, Di Lorenzo infortunio e lacrime: la reazione dei compagni. Conte vive un incubo, anche Gattuso in ansia ... sport.virgilio.it

Basta CONTE, Dimissioni Merito 5,5 Di Lorenzo 5 Jesus 2 Buongiorno 5,5 Gutierrez 4,5 Spinazzola 4 Lobotka 4,5 Mctominay 4,5 Vergara 6 Elmas 3 Hojlund 5 Giovane 5,5 Beukema 5,5 Lukaku sv All. Conte 3 - facebook.com facebook

Conte: "Delusione, partite così vanno vinte e basta". Di Lorenzo: "Un peccato” x.com