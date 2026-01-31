Consegnava droga casa per casa vestito da rider di food delivery | in casa mezzo chilo di sostanze

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un uomo che consegnava droga vestito da rider di food delivery. L’uomo, fingendo di essere un addetto alle pulizie in una struttura ricettiva, nascondeva quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti. La polizia ha scoperto tutto durante un controllo di routine, mettendo fine alle consegne illegali che avvenivano sotto gli occhi di tutti.

Ha finto di essere l'addetto alle pulizie in una struttura ricettiva, ma nascondeva quasi mezzo chilo di droga che consegnava casa per casa vestito da food delivery. Giovedì 29 gennaio la polizia ha arrestato a Milano un cittadino peruviano di 24 anni, risultato con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio. Intorno alle 20 i poliziotti del Commissariato Scalo Romana hanno effettuato un controllo nei pressi di un albergo in via Quintosole. Il 24enne ha prima cercato di defilarsi, poi ha affrontato gli agenti dicendo loro di essere un addetto alle pulizie e di non poterli fare entrare nell'appartamento senza aver chiesto prima al proprietario.

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri di Traversetolo hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di un giovane di 24 anni, ritenuto responsabile del possesso di circa mezzo chilo di hashish.

Nella sua abitazione, una donna di 60 anni con precedenti è stata trovata in possesso di circa un chilogrammo e mezzo di hashish e cocaina.

