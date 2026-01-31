Confindustria esprime soddisfazione per il riconoscimento di Standard & Poor’s, che ha migliorato il rating dell’Italia. L’associazione sottolinea come le politiche economiche messe in atto dal governo Meloni stiano portando risultati concreti. Mentre altri paesi zoppicano, l’Italia si conferma in ripresa. La notizia arriva in un momento in cui l’economia sembra guardare con più fiducia al futuro.

“Le agenzie di rating continuano a registrare l’efficacia delle politiche economiche messe in atto dal governo Meloni. Standard & Poor’s ha non solo confermato per l’Italia il rating BBB+, ma ha anche migliorato l’outlook portandolo a positivo. Si tratta di un segnale incontrovertibile: gli investitori si fidano dell’Italia ritenendola un Paese stabile e attrattivo. Ciò si riverbera incisivamente sul potere d’acquisto delle famiglie italiane e sulla vivacità delle nostre imprese”. alla nota di Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia si aggiunge quella del capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami che sottolinea il contesto in cui il dato si inserisce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Confindustria plaude alla promozione di Standard & Poor’s : “L’Italia migliora, altri paesi zoppicano”

L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il rating dell'Italia a BBB+A-2, ma ha cambiato l'outlook da stabile a positivo.

E' ufficiale: l'agenzia di rating Standard & Poor's ha rivisto al rialzo l'outlook sull'Italia, passando da stabile a positivo.

