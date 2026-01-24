In vista della partita tra Atalanta e Parma, Carlos Cuesta ha presentato le proprie considerazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha affrontato i temi principali della partita, commentando le proprie strategie e le criticità del momento, senza lasciarsi coinvolgere da polemiche o rumor. Cuesta ha inoltre condiviso alcune riflessioni sul mercato e sul futuro della squadra, offrendo un quadro chiaro e pacato in vista della sfida della 22ª giornata di Serie A 202526.

Calciomercato Bologna, è ‘giallo’ per questo giocatore: sembrava vicinissimo ma.Perché (per ora) è saltato questo colpo Calciomercato Parma: occhi su Bocat dello Stoke City. Chi è l’obiettivo dei ducali e cosa manca per la chiusura dell’affare Mercato Inter: deciso il futuro di Pio Esposito. Qual è la posizione dei nerazzurri per l’attaccante, la rivelazione Mercato Como: no secco al Marsiglia! I lariani fanno muro per la cessione del loro big, ecco cos’è successo nelle ultime ore Conferenza stampa Cuesta pre Atalanta Parma: «Critiche? Non ci penso. Sul mercato voglio spendere parole per.» Calciomercato Bologna, è ‘giallo’ per questo giocatore: sembrava vicinissimo ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Cuesta pre Atalanta Parma: «Critiche? Non ci penso. Sul mercato voglio spendere parole per…»

Conferenza stampa Cuesta pre Parma Genoa: «Loro con una identità chiara da quando c’è De Rossi, ecco cosa servirà domani»Domani si gioca il 21° turno di Serie A tra Parma e Genoa.

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter LIVE: le parole del tecnico

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cuesta: Genoa? Il gruppo è consapevole dell’importanza del match; Massimiliano Allegri, al conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Cuesta: Siamo andati oltre le difficoltà. Stellini: È mancata la fortuna; ?? Colombo spreca TUTTO, Parma e Genoa si accontentano: è 0-0 tra la noia?.

Conferenza stampa Cuesta pre Atalanta Parma: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 22ª giornata di Serie A 2025/26Conferenza stampa Cuesta pre Atalanta Parma: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 22ª giornata di Serie A 2025/26 In conferenza stampa alla vigilia di Atalanta Parma, Carlos Cuesta ha ril ... calcionews24.com

Cuesta: Atalanta squadra forte ed aggressiva, ma faremo la nostra gara. In settimana alcuni fastidi…Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha presentato il match contro l’Atalanta nella consueta conferenza stampa della vigilia: La squadra è con tanta volontà di fare punti. Ci sono stati piccoli fastidi ... calcioatalanta.it

“Avanti per la nostra strada con disciplina ed entusiasmo” Le parole di mister Davide Nicola in conferenza stampa alla vigilia di #SassuoloCremonese uscremonese.it/nicola-avanti-… #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #Serie x.com

Le parole di mister Allegri in conferenza stampa - facebook.com facebook