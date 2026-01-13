Da un gesto di solidarietà locale a un intervento umanitario concreto: i 5.200 euro raccolti a San Giovanni durante la " Cena per Gaza – Olio, Za’atar e libertà ", che si è tenuta nei giorni scorsi, si sono già tradotti in azioni tangibili a sostegno delle donne sfollate nella Striscia di Gaza, uno dei contesti umanitari più complessi a livello internazionale. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla Pro Loco, in collaborazione con l’associazione Cuochi Valdarno Superiore – ideatrice della serata – e con l’istituto alberghiero Giorgio Vasari di Figline e Incisa, ha unito cucina, informazione e impegno civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cena per Gaza. Raccolta fondi oltre i 5mila euro

Cena per Gaza, a San Giovanni raccolti 5.200 euro: i fondi utilizzati per servizi igienici nei campi di Al-Quds e Al-Mawasi - La mobilitazione nata intorno alla Basilica di San Giovanni Valdarno comincia a restituire i suoi effetti. valdarnopost.it