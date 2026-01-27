RedBird Milan nuovi retroscena | Comvest pronta a rilevare il debito da Elliott in tempi rapidissimi

RedBird Milan si appresta a completare il passaggio societario, con Comvest pronta a rilevare il debito da Elliott. Questo cambiamento segna un momento importante per il futuro della società, che si sta preparando a nuove strategie e sviluppi. La transizione avviene in tempi rapidi, consolidando un nuovo assetto che potrebbe influenzare le prossime decisioni sportive ed economiche.

Approfondimenti su RedBird Milan

Comvest è pronta a rifinanziare il debito di Elliott a Milano, con l’operazione prevista per marzo.

Il Milan sta attraversando una fase di ristrutturazione societaria, con Comvest che si inserisce come possibile partner nel rifinanziamento del debito Elliott.

Ultime notizie su RedBird Milan

Milan, entra Comvest al fianco di RedBird: rifinanziato il debito da 550 milioni con ElliottComvest, piattaforma canadese di private credit affiancherà RedBird andando a sostituire Elliott nel piano di rifinanziamento del debito da 550 mln ... eurosport.it

RedBird Milan, Moretto conferma: «Passi decisi verso il cambiamento: ecco quando scopriremo di più…»RedBird Milan, il fondo di Gerry Cardinale punta a liquidare il vendor loan grazie al supporto di nuovi finanziatori Importanti novità scuotono il futuro societario del Milan. Secondo quanto riporta ... milannews24.com

