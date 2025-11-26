In arrivo nuovi bandi per rafforzare il tessuto imprenditoriale reggino grazie ai fondi europei

A palazzo San Giorgio riunione dell'assessore alla programmazione Carmelo Romeo con le associazioni di categoria per illustrare i bandi che saranno pubblicati in pre-informazione entro la prossima settimana. All’appuntamento hanno preso parte il presidente della camera di commercio, Antonino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

