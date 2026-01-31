Compagno di scuola gli fa esplodere un petardo in testa 13enne vittima di bullismo

Un ragazzino di 13 anni è stato vittima di un episodio violento in classe. Un compagno di scuola, due anni più grande, gli ha fatto esplodere un petardo in testa. La vittima ha riportato ferite e shock, e ora la famiglia chiede che si faccia chiarezza sul caso.

Tredicenne vittima di bullismo e di aggressioni reiterate. Il ragazzino, stando a quanto ricostruito, sarebbe stato preso di mira da un compagno di scuola (una media di Viterbo) di due anni più grande.Il 15enne, ripetente, avrebbe più volte picchiato il più giovane, fino a un gesto di estrema.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Bullismo Il 13enne morto a Viterbo vittima di bullismo o di una sfida online? Il procuratore: "Tutte ipotesi premature" Il decesso di un 13enne a Viterbo sta sollevando interrogativi sulle cause, tra ipotesi di bullismo e sfide online. Trova un petardo di Capodanno e lo fa esplodere: ferito a gambe, braccia e viso Durante i festeggiamenti di Capodanno, un uomo ha trovato e fatto esplodere un petardo abbandonato in strada. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Viterbo Bullismo Argomenti discussi: I coltelli, il compagno (di scuola) che sbaglia; Botte da un compagno di scuola indagine della polizia alle medie; Ragazzo ucciso dal compagno di scuola, lo psichiatra: Gestire la rabbia senza trasformarla in violenza; LA SPEZIA, COMPAGNO UCCISO A SCUOLA: LA NOTA STAMPA DI SASSO. Studente accoltellato e ucciso alla Spezia, un compagno di scuola: Una scena che non scorderò maiLa testimonianza in lacrime di uno dei ragazzi dell’istituto Einaudi-Chiodo dove è avvenuto l’accoltellamento: Siamo tutti sconvolti ... ilsecoloxix.it Youssef, che gli amici chiamavano «Abu»: chi era il ragazzo di 19 anni accoltellato a scuola a La SpeziaTimido, bravo a scuola, con un lavoro nel tempo libero, per aiutare la famiglia: «Se fossero tutti come lui non succederebbe mai nulla di brutto», ha raccontato uno zio ... vanityfair.it Primi controlli con i metal detector portatili e le unità cinofile davanti all'istituto Einaudi-Chiodo della Spezia dove due settimane fa è stato accoltellato a morte da un compagno di scuola Abanoub 'Aba' Youssef, 18 anni, studente italiano di origini egiziane. #AN - facebook.com facebook #Cremona I coltelli, il compagno (di scuola) che sbaglia x.com

