Il 13enne morto a Viterbo vittima di bullismo o di una sfida online? Il procuratore | Tutte ipotesi premature

Il decesso di un 13enne a Viterbo sta sollevando interrogativi sulle cause, tra ipotesi di bullismo e sfide online. Tuttavia, il procuratore Mario Palazzi sottolinea che al momento tutte le ipotesi sono premature e che sono in corso approfondimenti per chiarire la dinamica dei fatti. Restano quindi ancora da accertare le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Il 13enne morto a Viterbo vittima di bullismo o di una pericolosa sfida online, una di quelle challenge che circolano sui social e che possono avere anche esiti drammatici? "Al momento è prematuro fare qualsiasi ipotesi", chiarisce il procuratore Mario Palazzi. Le indagini sul decesso del.

