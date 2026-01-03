Trova un petardo di Capodanno e lo fa esplodere | ferito a gambe braccia e viso

Durante i festeggiamenti di Capodanno, un uomo ha trovato e fatto esplodere un petardo abbandonato in strada. L'esplosione gli ha provocato ferite serie a gambe, braccia e viso, rendendo necessario il pronto intervento medico. L’incidente sottolinea l’importanza di evitare maneggi improvvisati di ordigni pirotecnici e di rispettare le norme di sicurezza durante le festività.

Ha fatto esplodere un grosso petardo trovato in strada, residuo dei festeggiamenti del Capodanno, ed è rimasto seriamente ferito. L'incidente, come ricostruisce l'agenzia, è accaduto nella mattinata di sabato 3 gennaio, a San Buono. L'uomo, di 56 anni, lavora per la società che si occupa della.

