Come peggiora il ranking di Sinner dopo gli Australian Open | quanto si allontana il numero 1

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open, Jannik Sinner peggiora la sua posizione nel ranking ATP. Ora il suo distacco da Carlos Alcaraz si allarga, e il numero 1 si allontana sempre di più. La perdita di punti pesa sulla classifica del tennista italiano, che ora deve risalire per riavvicinarsi ai vertici.

La sconfitta in semifinale fa perdere punti a Jannik rispetto a Carlos Alcaraz nella speciale classifica Atp. Lo svantaggio può aumentare in caso di vittoria dello spagnolo in finale. Quando Sinner può recuperare? Le date dei tornei in calendario.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Australian Open

Il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open: Sinner e Musetti si confermano, crollo Sonego, difesa Cobolli

Gli italiani in campo agli Australian Open stanno vivendo un momento diverso.

Sinner-Alcaraz, possibile doppia sfida prima degli Australian Open? L’incognita One Point, ma il ranking ATP…

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero affrontarsi due volte prima degli Australian Open, una già confermata a Seoul il 10 gennaio, l'altra ancora ipotetica al Million Dollar One Point Slam di Melbourne il 14 gennaio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open

Quali sono i passaporti più forti del mondo nel 2026: l’Italia peggioraL’Henley Passport Index propone uno sguardo sulla libertà di viaggio a livello globale stilando la classifica dei passaporti più forti ... siviaggia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.