Come peggiora il ranking di Sinner dopo gli Australian Open | quanto si allontana il numero 1
Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open, Jannik Sinner peggiora la sua posizione nel ranking ATP. Ora il suo distacco da Carlos Alcaraz si allarga, e il numero 1 si allontana sempre di più. La perdita di punti pesa sulla classifica del tennista italiano, che ora deve risalire per riavvicinarsi ai vertici.
La sconfitta in semifinale fa perdere punti a Jannik rispetto a Carlos Alcaraz nella speciale classifica Atp. Lo svantaggio può aumentare in caso di vittoria dello spagnolo in finale. Quando Sinner può recuperare? Le date dei tornei in calendario.🔗 Leggi su Fanpage.it
