Sinner-Alcaraz possibile doppia sfida prima degli Australian Open? L’incognita One Point ma il ranking ATP…

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero affrontarsi due volte prima degli Australian Open, una già confermata a Seoul il 10 gennaio, l'altra ancora ipotetica al Million Dollar One Point Slam di Melbourne il 14 gennaio. La possibilità di un doppio confronto, anche se non ufficiale, suscita interesse tra gli appassionati, considerando il ranking ATP e le implicazioni future per il circuito maschile.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero affrontarsi due volte prima degli Australian Open e mai in un incontro ufficiale: una è già sicura, ovvero l’incontro di esibizione che andrà in scena sabato 10 gennaio sul cemento di Seoul; la seconda è invece un’ipotesi e potrebbe materializzarsi mercoledì 14 gennaio in occasione del Million Dollar One Point Slam, l’evento previsto sul cemento di Melbourne a cui parteciperanno amatori, vip e professionisti con incontri di un solo punto (dunque i due grandi rivali potrebbero fronteggiarsi in uno scambio secco, in una kermesse che mette in palio un milione di dollari australiani per il vincitore). 🔗 Leggi su Oasport.it

