Il Forlì piazza il colpo in attacco | c' è il ritorno di Michele Trombetta

Il Forlì annuncia il ritorno di Michele Trombetta. La società di Viale Roma ha comunicato nel tardo pomeriggio di venerdì che il giocatore torna in biancorosso. Trombetta, protagonista della scorsa stagione, torna a vestire la maglia del club dopo aver contribuito alla vittoria della passata stagione. La notizia sorprende i tifosi e cambia gli equilibri in attacco.

Il giocatore arriva al Forlì a titolo definitivo fino al termine della stagione. Con Miramari nella passata stagione collezionò 7 reti Nato a Modena nel 1994, torna a vestire i colori biancorossi portando in dote un bagaglio di esperienza e una fisicità che permetteranno alla formazione di mister Alessandro Miramari quel di salto di qualità fisico che ora manca ai galletti; il calciatore arriva dall'esperienza poco fortunata di Piacenza in Serie D dove causa qualche infortuni di troppo ha raccolto solo tre reti. In precedenza Trombetta prima di vestire e vincere il campionato con la maglia del Forlì ha affrontato il girone B di Serie C con la Giana Erminio con cui ha collezionato 10 presenze con due gol e un assist.

La Robur rafforza il proprio reparto offensivo con un colpo importante.

