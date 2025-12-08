Cardoso-gol il Terranuova sogna Altri punti pesanti per Becattini
camaiore 0 terranuova traiana 1 CAMAIORE: Di Biagio, Casani, Raineri, Grilli (89’ Manfredi), Diana, Accorsini, Tavernini, Luciani (68’ Kthella), Bartelloni, Bigica, Magazzu. All. Turi. TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti, Cioce, Senzamici (79’ Ficini), Saltalamacchia, Sesti, Mannella, Marini, Tassi (57’ Cardoso), Fantoni (80’ Cardo), Benucci. All. Becattini. Arbitro: Cisternini di Seregno. Assistenti: Betello di San Dona’ di Piave e Gini di Vicenza. Rete: 81’ Cardoso. Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Bartelloni, Diana, Senzamici, Marini, Simonti. CAMAIORE – Il Terranuova sbanca per 0-1 il Comunale di Camaiore ed ottiene tre punti che consentono alla formazione di Becattini di portarsi a ridosso del gruppetto delle prime dell classe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
