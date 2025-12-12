Collescipoli mostra di selezione per la biennale d’arte | Costituiamo un ponte tra gli artisti e la capitale I PROTAGONISTI

A Collescipoli, si tiene una mostra di selezione in vista della Biennale d’arte, con l’obiettivo di creare un collegamento tra gli artisti e la capitale. L’evento, che comprende opere di arti figurative e tridimensionali, si svolgerà presso il Chiostro di Santa Cecilia, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione delle diverse espressioni artistiche.

Un appuntamento con le arti figurative (digitale e pittura) e tridimensionale (scultura) è in programma al Chiostro di Santa Cecilia di Collescipoli. La mostra di selezione – città di Terni – per la biennale internazionale d’Arte di Roma è in programma tra domenica 14 e sabato 20 dicembre e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

