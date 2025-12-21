Collescipoli mostra di selezione per la biennale d’arte | Valter Saccomanni e Daniele Posati staccano il pass per Roma

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio all’insegna dell’arte quello andato in scena al chiostro di Santa Cecilia di Collescipoli. La mostra di selezione – città di Terni – per la biennale internazionale d’Arte di Roma infatti ha avuto il suo taglio del nastro ed il momento dedicato alle premiazioni ed alla consegna dei. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

collescipoli mostra di selezione per la biennale d8217arte valter saccomanni e daniele posati staccano il pass per roma

© Ternitoday.it - Collescipoli, mostra di selezione per la biennale d’arte: Valter Saccomanni e Daniele Posati staccano il pass per Roma

Leggi anche: Collescipoli, mostra di selezione per la biennale d’arte: “Costituiamo un ponte tra gli artisti e la capitale” I PROTAGONISTI

Leggi anche: Terni, mostra di selezione per la biennale d’arte: “Costituiamo un ponte tra gli artisti e la capitale” I PROTAGONISTI

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Terni, la mostra ‘Il giardino dell’Eden’: “Alla riscoperta della memoria del territorio” I PROTAGONISTI; Collescipoli, Babbo Natale a bordo di una Fiat 500: “Valorizziamo il borgo attraverso eventi condivisi”; Terni mostra di selezione per la biennale d’arte | Costituiamo un ponte tra gli artisti e la capitale I PROTAGONISTI.

Biennale di Venezia, guarda in streaming i film della 82. Mostra - Per il quattordicesimo anno consecutivo torna su MYmovies ONE e Biennale Cinema Channel la Sala Web della 82. repubblica.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.