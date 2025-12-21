Collescipoli mostra di selezione per la biennale d’arte | Valter Saccomanni e Daniele Posati staccano il pass per Roma
Un pomeriggio all’insegna dell’arte quello andato in scena al chiostro di Santa Cecilia di Collescipoli. La mostra di selezione – città di Terni – per la biennale internazionale d’Arte di Roma infatti ha avuto il suo taglio del nastro ed il momento dedicato alle premiazioni ed alla consegna dei. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dal 14/12/2025 al 20/12/2025 Mostra di Preselezione per la Biennale d'arte Internazionale di Roma 2026 Presso il Chiostro di Santa Cecilia,Collescipoli BAC - Borgo Arti Collescipoli Anna Peretti Michela Bordoni Pino Chiovaro Ciac facebook
