Colleferro-Segni rimodulata la linea del Tpl che porta alla stazione ferroviaria

Da domani, 1° febbraio, cambia il servizio di trasporto pubblico tra Colleferro e Segni. La linea del TPL è stata rimodulata, con nuovi orari e percorsi che mirano a migliorare le corse verso la stazione ferroviaria. Gli utenti devono fare attenzione alle novità per pianificare meglio gli spostamenti quotidiani.

Al via da domani 1° febbraio le nuove rimodulazioni del servizio di trasporto pubblico locale nell’Unità di Rete 3 "Valle del Sacco" e 5 "Valle dell’Aniene". Le modifiche rientrano nel confronto avviato già da diverse settimane dai tecnici di Astral e Regione Lazio con i Comuni. Gli incontri.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Colleferro Segni Stazione ferroviaria di Porta Romana, domenica la riapertura Domenica 14 dicembre, la stazione di Porta Romana a Milano riapre al pubblico, rinnovata e rinominata Scalo Romana. Milano, addio alla Stazione ferroviaria di Porta Genova dopo 155 anni di onorata attività Dopo 155 anni di servizio, la storica stazione di Porta Genova a Milano si congeda dalla città. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Colleferro Segni Colleferro, arriva in ospedale con forti dolori alla pancia: muore due giorni dopoEntrato in ospedale con dolori addominali, è morto due giorno dopo. La vittima, un 50enne di Valmontone, si era presentato lunedì scorso al pronto soccorso del Parodi Delfino di Colleferro lamentando ... roma.corriere.it Venerdì 23 gennaio alle ore 10:30 tutti gli studenti dell’IPIA di #Colleferro e gli studenti del triennio dell’ISTITUTO TECNICO di #Valmontone e del LICEO di #Segni incontreranno FILOMENA DI GENNARO e MIRKO GIUDICI, giornalista e autore del libro “MIA O - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.