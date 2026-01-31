Colleferro-Segni rimodulata la linea del Tpl che porta alla stazione ferroviaria

Da frosinonetoday.it 31 gen 2026

Da domani, 1° febbraio, cambia il servizio di trasporto pubblico tra Colleferro e Segni. La linea del TPL è stata rimodulata, con nuovi orari e percorsi che mirano a migliorare le corse verso la stazione ferroviaria. Gli utenti devono fare attenzione alle novità per pianificare meglio gli spostamenti quotidiani.

Al via da domani 1° febbraio le nuove rimodulazioni del servizio di trasporto pubblico locale nell’Unità di Rete 3 "Valle del Sacco" e 5 "Valle dell’Aniene". Le modifiche rientrano nel confronto avviato già da diverse settimane dai tecnici di Astral e Regione Lazio con i Comuni. Gli incontri.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

