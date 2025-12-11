Stazione ferroviaria di Porta Romana domenica la riapertura

Domenica 14 dicembre, la stazione di Porta Romana a Milano riapre al pubblico, rinnovata e rinominata Scalo Romana. L'annuncio, fatto da Rete Ferroviaria Italiana, segna un importante passo nel potenziamento della rete ferroviaria cittadina, offrendo nuove opportunità di collegamento e servizi per i pendolari e i viaggiatori della zona.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato la riapertura della stazione milanese di Porta Romana, che sarà ribattezzata Scalo Romana, da domenica 14 dicembre. La stazione si trova lungo la linea ferroviaria Milano-Mortara, ma sarà servita anche dalle linee suburbane S9 (Saronno-Milano-Albairate), S19 (Albairate-Vermezzo-Rogoredo) e dalla R31 (Rogoredo – MortaraAlessandria). Con i nuovi servizi aumenterà la connessione con le linee metropolitane, grazie all’interscambio a San Cristoforo con la M4, a Romolo con la M2, a Scalo Romana con la M3, e con l’ Alta Velocità a Rogoredo. L’investimento economico di Rete Ferroviaria Italiana è di 22 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stazione ferroviaria di Porta Romana, domenica la riapertura

