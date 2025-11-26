Portava con sé diverse dosi di cocaina ecstasy e hashish | scatta la denuncia per spaccio

Ravennatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i controlli anti droga dei Carabinieri della Compagnia di Faenza che hanno portato alla denuncia di una persona straniera per detenzione ai fini di spaccio, essendo stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, di ecstasy e di hashish. Inoltre, i militari hanno segnalato alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

