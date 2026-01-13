Hashish ed ecstasy pronti allo spaccio | arrestato ventiseienne
Un ventiseienne tunisino è stato arrestato ad Agrigento dalla polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui hashish ed ecstasy. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di droga nella zona, con particolare attenzione alla diffusione di sostanze illegali tra i giovani. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite legate allo spaccio di droga.
Non soltanto cocaina a Racalmuto. Ma anche hashish ed ecstasy ad Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno arrestato il ventiseienne tunisino Akrem Ben Abdallah. L'immigrato è stato perquisito e bloccato ad Agrigento. Anche in questo caso, durante la perquisizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
