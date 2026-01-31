Classifica Album per la seconda settimana consecutiva Tutto È Possibile di Geolier mantiene la vetta

La classifica degli album di questa settimana vede ancora in cima “Tutto È Possibile” di Geolier, che per il secondo volta consecutiva si conferma al primo posto. La top ten resta tutta al maschile, con artisti come Sfera Ebbasta, Louis Tomlinson e Megadeth che occupano le posizioni più alte. La classifica, ormai alla quinta settimana del 2026, mostra come il panorama musicale italiano e internazionale sia dominato da nomi consolidati e da alcuni outsider come Geolier.

La Classifica Album della settimana numero 5 del 2026 continua ad avere una top ten completamente al maschile, nella quale ritrovano posto Sfera Ebbasta e Megadeth, con Geolier, Louis Tomlinson ed Olly nelle posizioni più alte. Guè scende alla #10 (dalla #3) con Fastlife 5: Audio Luxury. Il mixtape pubblicato il 9 gennaio, è arrivato a quattro anni di distanza dal precedente Fastlife 4 ed è prodotto da Cookin Soul. Risale dalla #88 fino alla #9 Sfera Ebbasta con l’album omonimo del rapper meneghino che ha segnato il suo esordio solista (l’anno precedente aveva pubblicato XDVR con Charlie Charles ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, per la seconda settimana consecutiva “Tutto È Possibile di Geolier” mantiene la vetta Approfondimenti su Geolier Album Geolier debutta in vetta alla classifica con l’album Tutto è possibile Geolier si afferma in cima alla classifica degli album più venduti della settimana con il suo nuovo lavoro, Classifica Album, “Tutto È Possibile” di Geolier debutta al primo posto La classifica degli album della settimana, stilata da Fimi e Niq, vede al primo posto il debutto di Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Geolier racconta TUTTO È POSSIBILE: Pino Daniele, 50 Cent, Yugi, ANNA, il team e altro | esse Ultime notizie su Geolier Album Argomenti discussi: 10 dischi italiani che hanno segnato il 2016; Album e canzoni più venduti in Italia nel 2025: trionfo Olly, Giorgia tra le pochissime donne. I dati; È davvero tutto possibile: Geolier domina tutte le classifiche FIMI; I 45 migliori album hip-hop, da ascoltare e riascoltare attraversando tutta la sua storia. Classifica album, per la seconda settimana consecutiva Tutto è possibile di Geolier mantiene la vettaLa Classifica Album della settimana numero 5 del 2026 continua ad avere una top ... msn.com Classifica radio 23-29 gennaio 2026: Ernia domina con Berlino, Blanco debutta in top 10Ernia conferma il primato radio con Berlino nella settimana 5 del 2026. Sale Bruno Mars, debutta Blanco con Anche a vent'anni si muore. La top 10 EarOne ... lifestyleblog.it Classifiche italiane. Online il podio dei singoli e album più venduti della settimana in Italia secondo la classifica FIMI. facebook Classifica #FIMI dal 23 al 29 gennaio 2026: #Geolier si conferma negli album e nei singoli Il rapper campano ancora in testa negli album con "Tutto è possibile" e nei singoli con "2 giorni di fila". Ecco gli aggiornamenti x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.