Classifica Album Tutto È Possibile di Geolier debutta al primo posto

Parla completamente al maschile la top ten della Classifica Album stilata da Fimi e Niq sui dati della settimana numero 4 dal 16 al 22 gennaio, dove troviamo nelle posizioni più alte Geolier, Olly e Guè. Alla #10 troviamo Bad Bunny in salita dalla #11 con Debi Tirar Mas Fotos, sesto lavoro in studio dell’artista portoricano. Pubblicato nel mese di gennaio 2025, ha raggiunto la seconda posizione della Billboard 200 ed è stato certificato disco di platino in Italia, Spagna e Francia. La Bellavita di Artie 5ive scende dalla #8 alla #9: arrivato a due anni di distanza dall’album di debutto Motivation 4 The Streets, ha una tracklist composta da 18 brani, nei quali figurano ospiti come Guè, Capo Plaza e Kid Yugi tra i tanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Geolier debutta in vetta alla classifica con l’album Tutto è possibileGeolier si afferma in cima alla classifica degli album più venduti della settimana con il suo nuovo lavoro,

Geolier porta Pino Daniele di nuovo in classifica: il rapper napoletano è il re della classificaPrimo tra gli album con Tutto è possibile e tutte e dieci le prime posizioni dei singoli per lui: Geolier conquista la classifica e porta con sé anche ... fanpage.it

Classifica album, Tutto è possibile di Geolier debutta al primo postoParla completamente al maschile la top ten della Classifica Album stilata da Fimi e ... msn.com

