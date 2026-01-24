Classifica Album Tutto È Possibile di Geolier debutta al primo posto

Da metropolitanmagazine.it

Parla completamente al maschile la top ten della Classifica Album stilata da Fimi e Niq sui dati della settimana numero 4 dal 16 al 22 gennaio, dove troviamo nelle posizioni più alte Geolier, Olly e Guè. Alla #10 troviamo Bad Bunny in salita dalla #11 con Debi Tirar Mas Fotos, sesto lavoro in studio dell’artista portoricano. Pubblicato nel mese di gennaio 2025, ha raggiunto la seconda posizione della Billboard 200 ed è stato certificato disco di platino in Italia, Spagna e Francia. La Bellavita di Artie 5ive scende dalla #8 alla #9: arrivato a due anni di distanza dall’album di debutto Motivation 4 The Streets, ha una tracklist composta da 18 brani, nei quali figurano ospiti come Guè, Capo Plaza e Kid Yugi tra i tanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

