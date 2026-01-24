Geolier debutta in vetta alla classifica con l’album Tutto è possibile

Geolier si afferma in cima alla classifica degli album più venduti della settimana con il suo nuovo lavoro,

Geolier debutta subito in testa alla classifica degli album più venduti della settimana con Tutto è possibile. 91 dischi di platino, 40 dischi d’oro, un 2025 coronato da un tour completamente sold out nei palasport, seguito da un’estate che lo ha visto entrare nella storia come primo artista ad esibirsi per due volte all’Ippodromo di Agnano, registrando in entrambe le date il tutto esaurito, e concludere il suo percorso live nella cornice unica dell’Arena di Verona. È in questo scenario che Geolier ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera con Tutto è possibile ( Atlantic Records Italy Warner Music Italy ), il suo quarto album, che ha conquistato il primo posto della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici FIMINIQ Italia (con Dio lo sa il suo disco precedente, che continua ad essere stabile raggiungendo la top 5 della chart), imponendosi anche nella Top 10 dei Singoli, interamente monopolizzata dalle tracce del disco, così come il podio dei brani di tendenza di YouTube Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Geolier, alla tracklist dell’album Tutto è possibile si aggiunge il freestyle AmenGeolier arricchisce l’album Tutto è possibile con il nuovo brano Amen, inserito nella tracklist dopo le numerose richieste dei fan.

Leggi anche: Geolier pubblica l’album Tutto è possibile, la tracklist, feat con Anna, Kid Yugi, Sfera Ebbasta

Geolier fa annunciare a suo papà la tracklist del nuovo disco Tutto è possibile

