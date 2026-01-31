Cittadino cinese sequestrato a Prato arrestato in Bulgaria uno dei due falsi poliziotti

La polizia bulgara ha arrestato un uomo di 50 anni, coinvolto nel sequestro di Yang Yixian, il cittadino cinese rapito a Prato lo scorso 30 novembre. L’uomo era tra i due falsi poliziotti che avevano prelevato il quarantenne cinese all’uscita di un locale. L’arresto è stato effettuato in Bulgaria, dove era stato raggiunto con un mandato di cattura europeo. Ora si attende di capire quale sarà il passo successivo delle indagini.

È stato arrestato in Bulgaria, in esecuzione di un mandato di cattura europeo, un uomo di 50 anni accusato di essere uno dei due falsi poliziotti che lo scorso 30 novembre avrebbero rapito il quarantaseienne cinese Yang Yixian, prelevandolo all'uscita di un locale di Prato.

