Prato cittadino cinese rapito e poi liberato | due arresti
A Prato, i carabinieri hanno arrestato due persone legate al rapimento e successiva liberazione di un cittadino cinese avvenuti il 5 dicembre. L'operazione rientra nelle indagini avviate per fare luce sull'episodio, che ha attirato l'attenzione dell'intera comunità locale.
I carabinieri di Prato hanno eseguito due arresti per il caso di un cittadino cinese rapito e poi liberato il 5 dicembre scorso. Sequestro di persona a scopo di estorsione: con questa accusa, al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Prato, sono stati arrestati i presunti carcerieri di Yang Yixiang, il cittadino cinese di 46 anni, residente a Empoli (Firenze), sequestrato per cinque giorni e liberato il 5 dicembre scorso nel centro di Prato. In carcere sono finiti due connazionali della vittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it
