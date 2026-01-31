Cissé Milan ormai ci siamo per il colpo per il futuro | battuta la concorrenza del PSV! La mossa dei rossoneri

Il Milan sta per chiudere l’affare con Cissé, superando la concorrenza del PSV. I rossoneri hanno deciso di puntare forte sul centrocampista classe 2006, considerato uno dei talenti più promettenti della cadetteria. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, e si aspetta solo l’annuncio ufficiale.

Di Marzio: “Il Milan si inserisce nella trattativa Cissè-PSV: la strategia dei rossoneri”

Milan, sorpasso al PSV per Alphadjo Cissè: rossoneri in pressing col Verona per chiudere

Il Milan accelera sul mercato e punta a chiudere per Alphadjo Cissè.

Argomenti discussi: Chi è Malick Cissé e perché il Milan spende uno slot da extracomunitario per un difensore del 2008; Il Milan si inserisce nella trattativa per Cisse e lo lascerebbe a Catanzaro fino a giugno; Live, calciomercato Milan, suggestione estiva Gabriel Jesus, proposta Dragusin; Milan-Cissé, svolta definitiva nella trattativa!.

