Cissé Milan ormai ci siamo per il colpo per il futuro | battuta la concorrenza del PSV! La mossa dei rossoneri

Il Milan sta per chiudere l’affare con Cissé, superando la concorrenza del PSV. I rossoneri hanno deciso di puntare forte sul centrocampista classe 2006, considerato uno dei talenti più promettenti della cadetteria. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, e si aspetta solo l’annuncio ufficiale.

Il Milan accelera sul mercato e punta a chiudere per Alphadjo Cissè.

Milan Futuro, ufficiale il giovane difensore El Hadj Malick CisséIeri giornata di grande manovre di mercato per il Milan. I rossoneri hanno infatti ufficializzato il giovane difensore senegalese classe 2008' El Hadj Malick Cissé. Il ... milannews.it

Moretto: Il Milan ci sta provando per Cissé dell'Hellas Verona. Affare da 10 milioniMatteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha confermato l'inserimento del Milan nella trattativa tra Hellas Verona e PSV per Alphadjo ... milannews.it

Il #Milan ha preso El Hadji Malick Cissé dalla Be Sport Academy di Dakar. Il difensore classe 2008 ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo x.com