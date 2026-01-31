Milan sorpasso al PSV per Alphadjo Cissè | rossoneri in pressing col Verona per chiudere

Il Milan accelera sul mercato e punta a chiudere per Alphadjo Cissè. I rossoneri sono in pressing sul PSV per assicurarsi il giovane attaccante, mentre nel frattempo tengono d’occhio anche l’affare Mateta. Ultimi giorni di trattative frenetiche, con il club che vuole rinforzare l’attacco prima della chiusura della sessione estiva.

Ultimi giorni di calciomercato che per il Milan potrebbero essere bollenti: si chiude tutto lunedì alle 20:00 italiane. Il Diavolo lavora sul possibile arrivo di Mateta subito, ma la dirigenza rossonera potrebbe essere al lavoro anche per un difensore. Occhio poi a un giovane davvero molto, molto interessante per il futuro del Milan. LEGGI ANCHE: Allegri vuole un bomber di razza: il Milan prepara il piano sul calciomercato. Ecco per chi>>> Non solo Mateta per questi ultimi giorni di calciomercato: il Milan lavora anche in prospettiva. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri starebbero cercando di chiudere per Alphadjo Cissè, 19 anni, che il Verona ha dato in prestito al Catanzaro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Alphadjo Cissè lascia il Verona e si trasferisce al Psv Eindhoven.

Quando sembrava tutto deciso per Alphadjo Cissè, il Milan entra in azione con un’offerta sorprendente.

Milan scatenato, sorpasso per un giovanissimo: arriva dalla Serie AOre caldissime in casa del diavolo, scatenato e pronto a chiudere diverse trattative. Un talento cristallino potrebbe arrivare a Milano! spaziomilan.it

Di Marzio: Il Milan cerca il sorpasso sul PSV per Cissé, il giocatore non parte per la trasferta contro il SudtirolAncora aggiornamenti su Alphadjo Cissé, su cui si è inserito il Milan: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore non parte per la trasferta contro il Sudtirol viste ... milannews.it

. @acmilan, in chiusura Alphadjo Cissè del @HellasVeronaFC: c’è l’accordo verbale tra i club. Il giocatore resterà a Catanzaro fino al termine della stagione x.com

Cette nuit, l'appel du Milan a bloqué l'opération Alphadjo Cissè-PSV. Le Milan essaie de comprendre le montant total de l'opération, qui s'élèverait, selon mes informations, à 10 millions, bonus compris. Le Milan est présent, il n'est pas encore près du but, mais - facebook.com facebook