Di Marzio | Il Milan si inserisce nella trattativa Cissè-PSV | la strategia dei rossoneri

Il Milan si muove per Cissè. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno deciso di inserirsi nella trattativa tra Hellas Verona e PSV Eindhoven. L’obiettivo è portare in rossonero l’attaccante classe 2006, attualmente in prestito al Catanzaro. La strategia dei milanisti potrebbe cambiare le carte in tavola, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.