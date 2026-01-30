Di Marzio | Il Milan si inserisce nella trattativa Cissè-PSV | la strategia dei rossoneri
Il Milan si muove per Cissè. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno deciso di inserirsi nella trattativa tra Hellas Verona e PSV Eindhoven. L’obiettivo è portare in rossonero l’attaccante classe 2006, attualmente in prestito al Catanzaro. La strategia dei milanisti potrebbe cambiare le carte in tavola, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali.
Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan si è inserito nella trattativa tra Hellas Verona e PSV Eindhoven per Alphadjo Cissè, attaccante classe 2006 di proprietà dei veneti ma attualmente in prestito in Serie B al Catanzaro. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
