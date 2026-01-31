Il Milan ha annunciato di aver acquistato Alphadjo Cissè, un giovane esterno offensivo nato nel 2006, attualmente in prestito al Catanzaro. Il club rossonero ha definito l’accordo e così il giocatore continuerà questa stagione in Serie B con la squadra calabrese, mentre diventa ufficialmente un nuovo elemento della rosa milanista.

Il Milan ha formalizzato l’ accordo per l’acquisto del talentuoso Alphadjo Cissè, esterno offensivo classe 2006 in prestito al Catanzaro e di proprietà dell’Hellas Verona. I rossoneri hanno accelerato nella giornata di ieri, intensificando i contatti con il club scaligero e superando di fatto la concorrenza di club come il PSV Eindhoven, che aveva già messo nel mirino il giovane talento. Così facendo, il Diavolo si è assicurato le prestazioni di uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, noto per la sua grande tecnica e la sua velocità d’esecuzione. Il giocatore ha attirato su di sé grandi attenzioni grazie alle sue prestazioni nella Serie B, con un rendimento di alto livello ( 6 gol e 1 assist in 21 partite al Catanzaro ) e una buona continuità fisica e tecnica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Cissè al Milan: prestito al Catanzaro fino a fine stagione

Approfondimenti su Cissè Milan

Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli e va in prestito al Modena fino a fine stagione.

Ngonge è ufficiale: il calciatore si trasferisce all’Espanyol in prestito fino a fine stagione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Milan, colpo Cissè: resta a Catanzaro fino a giugno! #Shorts

Ultime notizie su Cissè Milan

Argomenti discussi: Milan su Alphadjo Cissè del Verona in prestito al Catanzaro: il piano per soffiarlo al PSV; Milan, le mani su Mateta: può arrivare anche subito. E in difesa sale Disasi. Le trattative; Il Milan si inserisce nella trattativa per Cisse e lo lascerebbe a Catanzaro fino a giugno; Il Milan guarda al domani: chi è El Hadj Malick Cissé, il nuovo muro senegalese per la difesa.

Milan in chiusura per Cissè dal Verona: rimarrà a Catanzaro fino a fine stagioneIl Milan è una delle società più attive in questi ultimi giorni di mercato. Vuole chiudere subito per Mateta in attacco, si muove per un difensore e nel frattempo guarda anche al futuro: è stato raggi ... sport.sky.it

Fatta per Alphadjo Cissè: resterà al Catanzaro fino a fine stagioneIl Milan si assicura il talento classe 2006 Alphadjo Cissè, uno dei giocatori più interessanti e di prospettiva di tutto il panorama italiano: e fatta! Il club rossonero ... milannews.it

Milan, fatta per Cissè dal Verona: ora resta a Catanzaro #SkySport #SkyCalciomercato x.com

FATTA ANCHE PER CISSÈ Come confermato da Fabrizio Romano, il Milan ha chiuso anche per Cissé, talento classe 2006 che sta incantando tutti col Catanzaro quest'anno I rossoneri pagheranno 8 milioni più 1,5 di bonus al Verona, detentore del c facebook