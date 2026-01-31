Ngonge è ufficiale: il calciatore si trasferisce all’Espanyol in prestito fino a fine stagione. Il Napoli, invece, continua a perdere giocatori e aspetta un rinforzo che possa aiutare la squadra, già fragile per via degli infortuni.

Il Napoli continua a collezionare uscite in attesa di un colpo in entrata che le occorre per rafforzare la rosa falcidiata dagli infortuni. L’esterno belga, in prestito al Torino, non ha brillato in maglia granata ed ora è pronto a indossare la maglia dell’Espanyol. È arrivata anche l’ufficialità, dopo la risoluzione del prestito con il Torino, Cyril Ngonge si è unito all’Espanyol. Arriva dal Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. “Cyril Ngonge (26052000, U ccle, Bruxelles ) giocherà per l’RCD Espanyol fino al termine della stagione, dopo l’accordo di prestito raggiunto tra l’SSC Napoli e la squadra biancoblu. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È ufficiale Ngonge è un nuovo calciatore dell’Espanyol. Prestito fino a fine stagione

Approfondimenti su Ngonge Espanyol

Cyril Ngonge si prepara a iniziare una nuova avventura con l’Espanyol, dopo aver lasciato il Torino.

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Cyril Ngonge all’Espanyol.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ngonge Espanyol

Argomenti discussi: Calciomercato Torino, Ngonge lascia i granata: è fatta con l’Espanyol; La valutazione dell’affare per Ngonge è di circa 15 milioni di euro. Il Torino, nonostante l’interesse estivo di Baroni, è disposto a risolvere il prestito per le prestazioni deludenti del giocatore. Anche la Lazio ha mostrato interesse.; Torino, Ngonge ai saluti: nelle prossime ore la firma con l'Espanyol; Calciomercato Napoli, occhi su Terrier e Alisson Santos: Ngonge e Olivera verso la cessione.

Ngonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il futuro dell’attaccante. Il comunicato del clubNgonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il futuro dell’attaccante. Il comunicato del club Cyril Ngonge saluta definitivamente il Torino e il campionato ... calcionews24.com

Il Toro saluta Ngonge, adesso è anche ufficialeAttraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Toro ha salutato Cyril Ngonge. L'attaccante è pronto a unirsi all'Espanyol, intanto il club del presidente Urbano Cairo ha ... torinogranata.it

UFFICIALE - Cyril #Ngonge all'Espanyol in prestito con opzione di acquisto. - facebook.com facebook

UFFICIALE – Cyril #Ngonge è un nuovo giocatore dell’ #Espanyol: il comunicato x.com