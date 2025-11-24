uil vigili del fuoco eletta la nuova segreteria provinciale

Si è riunita oggi la segreteria della Uil vigili del fuoco di Agrigento, che ha proceduto alle votazioni per il rinnovo dei vertici provinciali. Al termine dell’assemblea è stato eletto Antonio Piazza come nuovo segretario provinciale, mentre Salvatore Gacioppo assumerà l’incarico di vice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

