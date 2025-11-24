Uil vigili del fuoco eletta la nuova segreteria provinciale

Agrigentonotizie.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è riunita oggi la segreteria della Uil vigili del fuoco di Agrigento, che ha proceduto alle votazioni per il rinnovo dei vertici provinciali. Al termine dell’assemblea è stato eletto Antonio Piazza come nuovo segretario provinciale, mentre Salvatore Gacioppo assumerà l’incarico di vice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

uil vigili del fuoco eletta la nuova segreteria provinciale

© Agrigentonotizie.it - Uil vigili del fuoco, eletta la nuova segreteria provinciale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uil, una donnanuovo segretario - All’unanimità è stata eletta Daniela Varini, 45 anni, iscritta da 23 anni al sindacato e proveniente dal settore Pubblico impiego della ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Vigili del Fuoco, in Campania 19 nuovi direttori antincendio - La Campania potrà contare su 19 nuovi Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco. Come scrive ansa.it

uil vigili fuoco elettaLamelia rieletto segretario provinciale della Uilpa Vigili del Fuoco di Trapani - Ferruccio Lamelia è stato rieletto segretario provinciale della Uilpa Vigili del fuoco di Trapani in occasione del congresso provinciale di categoria. itacanotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Uil Vigili Fuoco Eletta