Circoscrizioni Cedro | Limitare questo strumento e le funzioni di presidio politico è un errore

In un momento di crescente disaffezione alla politica, Cedro ribadisce che limitare gli strumenti di partecipazione e le funzioni di presidio politico è un errore. Il politico insiste sull'importanza di favorire la partecipazione dei cittadini, anche in tempi in cui l’astensionismo aumenta, e critica ogni tentativo di restringere le opportunità di coinvolgimento nelle decisioni pubbliche.

"In tempi di astensionismo crescente e disaffezione alla politica, ogni occasione di partecipazione dei cittadini ai processi politico-amministrativi ed elettorali deve essere supportata e incoraggiata, non ostacolata.

A Reggio Calabria si discute animatamente sulle nuove circoscrizioni comunali.

La proposta di Cedro di Fratelli d’Italia fa infuriare la sinistra.

La coordinatrice metropolitana di Fratelli d'Italia Ersilia Cedro interviene nel dibattito sulla regolamentazione delle circoscrizioni: «Inaccettabile ridurre la rappresentanza con una sola lista a sostegno del presidente»