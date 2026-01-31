Circoscrizioni Cedro | Limitare questo strumento e le funzioni di presidio politico è un errore

In un momento di crescente disaffezione alla politica, Cedro ribadisce che limitare gli strumenti di partecipazione e le funzioni di presidio politico è un errore. Il politico insiste sull'importanza di favorire la partecipazione dei cittadini, anche in tempi in cui l’astensionismo aumenta, e critica ogni tentativo di restringere le opportunità di coinvolgimento nelle decisioni pubbliche.

"In tempi di astensionismo crescente e disaffezione alla politica, ogni occasione di partecipazione dei cittadini ai processi politico-amministrativi ed elettorali deve essere supportata e incoraggiata, non ostacolata. Notizia diffusasi grazie ad alla conferenza stampa dei consiglieri di.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

