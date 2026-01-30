Cedro FdI | stop ai limiti alle circoscrizioni

La proposta di Cedro di Fratelli d’Italia fa infuriare la sinistra. Il deputato insiste: “Stop ai limiti alle circoscrizioni”. Secondo lui, questa mossa mira a ridurre la partecipazione dei cittadini e rappresenta un attacco alla democrazia di prossimità. La polemica si accende mentre si discute di come coinvolgere di più gli elettori nel territorio.

Astensionismo e partecipazione, Cedro (FdI): “La sinistra vuole limitare le circoscrizioni. Un attacco alla democrazia di prossimità”. In un contesto segnato da un astensionismo crescente e da una disaffezione sempre più evidente verso la politica, ogni strumento capace di favorire la partecipazione dei cittadini dovrebbe essere sostenuto, non ostacolato. È il messaggio lanciato dalla coordinatrice metropolitana di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, Ersilia Cedro, che interviene con decisione sul dibattito relativo alla regolamentazione delle circoscrizioni. Secondo quanto emerso dalla conferenza stampa dei consiglieri di centrodestra, la sinistra cittadina starebbe tentando, nei lavori di commissione, di introdurre una norma che consentirebbe la presentazione di una sola lista a sostegno del candidato presidente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

