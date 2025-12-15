Foggia smantellata rete dedita al traffico di sostanze stupefacenti | 24 arresti

I Carabinieri di Foggia hanno sgominato una rete dedita al traffico di droga, arrestando 24 persone nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura locale. L’indagine ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, con 19 soggetti in carcere e 5 agli arresti domiciliari, evidenziando l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.

© Foggiatoday.it - Foggia, smantellata rete dedita al traffico di sostanze stupefacenti: 24 arresti I Carabinieri della Compagnia di Foggia, nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso quel Tribunale, nei confronti di 24 persone (di cui 19 destinatarie del carcere e 5 degli.