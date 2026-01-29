Torna la Firenze-Pistoia La ciclostorica inimitabile

Torna la ciclostorica Firenze-Pistoia, l’evento che richiama appassionati da tutta la regione. La presentazione ufficiale si è svolta oggi in due location diverse: a Pistoia, nella Sala Gonfalone del Comune, ci sono stati l’assessore al turismo Alessandro Sabella, il presidente del Comitato Provinciale di ciclismo Alessandro Becherucci e Mariangela Niccolai dell’Uiset. A Firenze, nella Sala della Musica del Museo Zeffirelli, hanno partecipato l’assessore allo sport Letizia Perini, il presidente dell’Uiset Sandro Tacconi, Miche

In contemporanea presso la Sala Gonfalone del Comune di Pistoia presente l’assessore al turismo Alessandro Sabella, il presidente del Comitato Provinciale di Pistoia di ciclismo Alessandro Becherucci, Mariangela Niccolai dell’Uiset, e presso la Sala della Musica del Museo Zeffirelli a Firenze con l’assessore allo sport Letizia Perini, il presidente dell’Uiset (Unione Italiana Sport e Turismo) Sandro Tacconi, Michela Piccioni, il presidente del Comitato Regionale di ciclismo Luca Menichetti e Riccardo Nencini è stata presentata la ciclostorica Firenze-Pistoia in programma domenica primo febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torna la Firenze-Pistoia. La ciclostorica inimitabile Approfondimenti su Firenze Pistoia Una vera festa, ecco la ciclostorica Firenze-Pistoia Una giornata di festa tra Firenze e Pistoia per la presentazione della ciclostorica in programma domenica primo febbraio. Torna La Lastrense: a marzo la quarta edizione della ciclostorica sulle colline fiorentine Torna La Lastrense, la ciclostorica sulle colline fiorentine, dal 13 al 15 marzo 2026 a Signa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Edizione numero 5 per la mitica ciclostorica “Firenze – Pistoia 1870” in programma domenica 1 febbraio e che passerà, anche quest’anno, da Poggio a Caiano. Ecco il programma. Ore 9: partenza della corsa dal piazzale delle Cascine di Firenze, precedut - facebook.com facebook Il 31 gennaio a #Pistoia appuntamento con il libro di Simone Fagioli sull’impegno politico del fondatore della Fondazione Turati nel dopoguerra, tra Pistoia e Firenze. È il primo di una serie di eventi per festeggiare i nostri 60 anni x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.