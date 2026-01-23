Ciclone Harry il sindaco Mannino | Serve aiuto immediato per Lampedusa e Linosa

Da agrigentonotizie.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclone Harry ha colpito le isole di Lampedusa e Linosa il 20 gennaio, provocando ingenti danni e condizioni di emergenza. Il sindaco Mannino ha richiesto interventi immediati per garantire assistenza e supporto alle comunità colpite. La forza della tempesta ha generato danni significativi alle infrastrutture, rendendo urgente un intervento coordinato a livello nazionale.

Lampedusa e Linosa sono state travolte dal ciclone "Harry", che il 20 gennaio ha colpito le isole con una violenza eccezionale, trasformando il mare in un muro d’acqua alto fino a 12 metri. Un evento che il sindaco Filippo Mannino ha definito "simile a uno tsunami", capace di provocare danni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Cavo sottomarino danneggiato: connessione in tilt a Licata, Linosa e Lampedusa

Leggi anche: Commissione invalidi civili in missione a Lampedusa e Linosa: effettuate 137 visite, liste d'attesa azzerate

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Maltempo in Sicilia, ciclone Harry: onda gigante travolge il sindaco durante una diretta social; Maltempo, ciclone Harry flagella la Sicilia. Sindaco di Catania: Restate a casa; FOTO | Ciclone Harry, Riposto in ginocchio. Il sindaco Vasta: Servono interventi rapidi; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. La Sicilia chiede lo stato di emergenza - Danni mai visti per le mareggiate in Calabria, Sicilia e Sardegna.

ciclone harry il sindacoCiclone Harry, il sindaco Cateno De Luca travolto da un’onda gigante mentre avvisa del maltempo in Sicilia in diretta FacebookIl maltempo in Sicilia non dà tregua: il ciclone Harry ieri ha causato danni e paura. Durante una diretta su Facebook, il sindaco di Taormina Cateno De Luca e il sindaco di Santa Teresa ... ilmattino.it

ciclone harry il sindacoL’agricoltura di Burgio in ginocchio per il ciclone Harry, il sindaco: Danni per 1.5 milioni di eurol ciclone Harry ha messo in ginocchio l'agricoltura di Burgio. Un'intera stagione di lavoro cancellata in poche ore di furia del vento ... grandangoloagrigento.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.