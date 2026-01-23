Ciclone Harry il sindaco Mannino | Serve aiuto immediato per Lampedusa e Linosa

Il ciclone Harry ha colpito le isole di Lampedusa e Linosa il 20 gennaio, provocando ingenti danni e condizioni di emergenza. Il sindaco Mannino ha richiesto interventi immediati per garantire assistenza e supporto alle comunità colpite. La forza della tempesta ha generato danni significativi alle infrastrutture, rendendo urgente un intervento coordinato a livello nazionale.

Lampedusa e Linosa sono state travolte dal ciclone "Harry", che il 20 gennaio ha colpito le isole con una violenza eccezionale, trasformando il mare in un muro d'acqua alto fino a 12 metri. Un evento che il sindaco Filippo Mannino ha definito "simile a uno tsunami", capace di provocare danni.

