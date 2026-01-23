Ciclone Harry sopralluoghi di Savarino nell’Agrigentino | massima attenzione su Linosa

Il sopralluogo di Savarino nell’Agrigentino si concentra sui danni causati dal ciclone Harry, con particolare attenzione a Linosa. La presenza di segnalazioni e richieste di aiuto evidenzia la necessità di interventi tempestivi e coordinati. La situazione dell’isola, gravemente colpita, richiede un’attenzione speciale per garantire la sicurezza e il supporto alla popolazione locale.

“Oggi sopralluoghi nella mia provincia per constatare i danni del ciclone Harry. A Zingarello, a San Leone, tante segnalazioni e richieste di aiuti, ma quello che mi preoccupa di più è Linosa: immagini di un’isola devastata ci impongono la massima attenzione e vicinanza. Domani i dirigenti della protezione civile saranno in loco per attivare le misure più urgenti. Nessuno sarà lasciato da solo”. Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, dopo aver visitato le zone danneggiate dal ciclone. Le prime verifiche sul territorio hanno evidenziato danni significativi alle infrastrutture costiere e alle attività economiche, soprattutto nelle zone di Zingarello e a San Leone.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Città blindate per il ciclone Harry, Protezione civile: "Massima attenzione nelle prossime ore"Il Dipartimento regionale della Protezione Civile continua a monitorare l’evoluzione del maltempo causato dal ciclone Harry, che interessa la Sicilia orientale e la fascia jonica etnea.

Ciclone Harry, la Sicilia nella fase più delicata: attenzione massima e i consigli della Protezione civileIl ciclone Harry sta interessando la Sicilia, in particolare la parte orientale, richiedendo attenzione e precauzione.

