Ciclocross Brand si conferma imbattibile e vince i Mondiali Casasola ritirata

Lucinda Brand si conferma la regina del ciclocross internazionale. La ciclista olandese vince ancora i Mondiali, mantenendo il suo titolo e dimostrando di essere in forma. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico appassionato, e alla fine Brand ha tagliato il traguardo con un vantaggio netto sulle avversarie. Nel frattempo, inaspettatamente, Casasola ha annunciato il ritiro dalla competizione.

Lucinda Brand si conferma l'incontrastata dominatrice della categoria élite femminile del grande ciclocross internazionale. Il fenomeno olandese, nel gruppo di testa fin dalle prime battute della corsa, piega la resistenza della sua diretta rivale nel penultimo giro e s'invola verso la vittoria del titolo iridato, il secondo della carriera, nei Campionati Mondiali di Hulst con 49'16". Alle sue spalle si piazza la connazionale Ceylin Alvarado, staccata di ventisette secondi. Puck Pieterse reagisce alla sorte avversa e con una condotta caratterizzata da grande cuore chiude terza con cinquantuno secondi di ritardo.

