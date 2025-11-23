ciclocross sara casasola seconda nella coppa del mondo di tabor vince brand

Più forte di tutto, anche dei problemi. Sara Casasola ha centrato la seconda posizion e in occasione della prova Elite femminile valida per la Coppa del Mondo 2025 di ciclocross in scena in quel di Tabor (Repubblica Ceca). Prestazione di grande cuore per l’azzurra che, reduce da una bronchite, si è resa artefice di una gara da assoluta protagonista, dove ha ceduto il passo solo all’olandese Lucinda Brand, vincitrice di giornata. Partenza diesel per la ciclista italiana in forza alla Crelan-Corendon, dodicesima dopo i primi metri, poi ottava e successivamente divenuta una delle inseguitrici del quintetto di testa composto proprio da Brand (Baloise Glowi Lions), Inge Van Den Heijnden (Crelan-Corendon), Aniek Van Alphen (Seven Racing), Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Altez Indutriebouw Cycling Team) e Kristýna Zemanova (n-51). 🔗 Leggi su Oasport.it

