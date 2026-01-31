Manca ormai pochissimo all’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le città si preparano a ricevere atleti da tutto il mondo, mentre l’attesa cresce tra i cittadini e gli organizzatori. In questi giorni si intensificano i controlli e si definiscono gli ultimi dettagli per l’apertura, che si avvicina a grandi passi. Le strade sono pronte, le strutture funzionano e l’interesse è alle stelle. Solo pochi giorni e tutto sarà pronto per accogliere lo spettacolo.

Ebbene sì. All’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina manca una manciata di giorni. Poco meno di una settimana e a San Siro si darà il via ufficiale ai Giochi invernali. Mentre la leggendaria torcia olimpica continua il suo (lungo) viaggio in Lombardia, Milano si attrezza per il maxi-evento. Prepariamoci: saranno giornate intense e certamente impegnative dal momento che la manifestazione rappresenta certamente un’occasione unica ma anche (inevitabilmente) uno stress-test per il capoluogo e per tutta la ragnatela di servizi e infrastrutture che permettono quotidianamente a Milano di andare avanti (e a ritmi serrati). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ci siamo davvero

Approfondimenti su Olimpiadi MilanoCortina

Oggi, martedì 30 dicembre, la Panarotta riapre ufficialmente per la stagione sciistica.

Mario Balotelli potrebbe presto tornare in Serie A, con un trasferimento che sembra ormai imminente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ci siamo lasciati

Ultime notizie su Olimpiadi MilanoCortina

Argomenti discussi: Giorgia Angiuli, sette anni dopo: ciò che conta davvero; Palladino: La sconfitta con l’Athletic ci ha fatto davvero male, ma siamo maturati; Siamo stati in Cisgiordania: ecco cosa fanno davvero i coloni e chi sono gli sfollati; Roma in emergenza, ma Gasp carica: Siamo davvero in pochi, ma vogliamo restare nelle prime otto.

Cambia la regola sul calcio d’angolo: finalmente ci siamo arrivati, era davvero assurdoFinalmente la FIFA ci è arrivata: sul calcio d'angolo si potrà sapere in tempo reale chi ha toccato per ultimo il pallone, correggendo così l'assurdità di assistere a un gol viziato da una decisione ... fanpage.it

Freddo, forse ci siamo. Ecco quando può arrivare la svoltaAncora clima mite nei prossimi giorni, ma si intravede una possibile svolta Ci sono importanti novità sul fronte del freddo. Forse stavolta ci siamo. Nei prossimi giorni, infatti, pare possibile ... ilmeteo.it

Le parole dei nostri pazienti raccontano chi siamo davvero. Professionalità, disponibilità, ascolto e attenzione alla persona: è questo che ogni giorno cerchiamo di offrire nei centri SkyDental 3D. Dalle cure odontoiatriche all’ortodonzia invisibile, l’obiettivo è - facebook.com facebook