Balotelli in Serie A stavolta ci siamo davvero | il tecnico lo vuole subito
Mario Balotelli potrebbe presto tornare in Serie A, con un trasferimento che sembra ormai imminente. Il tecnico della squadra interessata ha espresso chiaramente il desiderio di averlo subito a disposizione, aprendo la possibilità di un ritorno già nel mercato invernale. Per l’attaccante, questa occasione rappresenta un’opportunità importante per rilanciarsi nel massimo campionato italiano.
Per Mario Balotelli la finestra invernale in avvicinamento giunge come una manna dal cielo. L’ex Inter è pronto a tornare in Serie A: stavolta ci siamo. C’è una sensazione che accompagna Mario Balotelli da mesi, ed è quella di essere rimasto sospeso. Sospeso tra un passato ingombrante, fatto di talento purissimo e occasioni mancate, e . 🔗 Leggi su Sportface.it
