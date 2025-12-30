Oggi, martedì 30 dicembre, la Panarotta riapre ufficialmente per la stagione sciistica. Dopo un breve rinvio, gli appassionati di sci e snowboard possono tornare a godere delle piste di questo comprensorio, che offre paesaggi e percorsi adatti a diversi livelli di esperienza. La riapertura segna l’inizio di un nuovo periodo di divertimento sulla neve, nel rispetto delle norme e delle condizioni climatiche.

Amanti dello sci sulla Panarotta, il momento che stavate aspettando (e che nei giorni scorsi ha avuto un rinvio) è finalmente arrivato: oggi, martedì 30 dicembre, il comprensorio sciistico riapre ufficialmente.La notaLo ha comunicato il presidente Stefano Frisanco in un comunicato: “L’azienda. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Adesso ci siamo davvero: oggi si torna a sciare sulla Panarotta

