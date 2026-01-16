Accuse assolutamente false sono sotto choc Nego di aver abusato di qualsiasi donna | Julio Iglesias respinge le denunce di molestie

Julio Iglesias ha dichiarato di negare fermamente le accuse di molestie e abusi mosse da due ex dipendenti. In una dichiarazione ufficiale, il cantante si è detto scioccato e ha respinto ogni accusa, sottolineando di non aver mai costretto o mancato di rispetto a nessuna donna. La vicenda rimane sotto attenzione, mentre Iglesias si impegna a fare chiarezza sui fatti.

"Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a qualsiasi donna". Julio Iglesias rompe il silenzio e risponde con parole nette alle accuse di abusi sessuali e vessazioni sul lavoro mosse nei suoi confronti da due ex dipendenti. Il cantante spagnolo, 82 anni, ha affidato la sua posizione a un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, definendo le accuse "assolutamente false" e dichiarandosi profondamente colpito da quanto sta accadendo. Le denunce riguardano presunti fatti avvenuti nel 2021, quando due donne — una collaboratrice domestica e una fisioterapista — lavoravano nelle residenze di Iglesias nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas.

