Chirurgia salvare la mano da trauma o malattia Al San Camillo di Roma il centro d’élite

A Roma, al San Camillo, un centro specializzato interviene rapidamente per salvare mani e braccia colpite da traumi o malattie. Qui i chirurghi sono in grado di ricostruire arterie, vene e nervi anche di piccolissimo calibro, intervenendo subito per evitare danni permanenti. È un intervento che richiede grande precisione e competenza, e spesso fa la differenza tra la perdita dell’arto e il recupero funzionale.

(Adnkronos) – Ricollegare arterie, vene e nervi, anche di calibri piccolissimi. Trattare un trauma urgente della mano e dell'arto superiore. Ridare una qualità della vita a chi ha subito l'amputazione traumatica del pollice che costituisce una grave menomazione funzionale. E' il lavoro quotidiano del chirurgo della mano in un grande ospedale italiano. Nicola Felici, next president della Società italiana di Chirurgia della mano, è il direttore della Uoc di Chirurgia plastica ricostruttiva e Chirurgia della mano dell'Ao San Camillo-Forlanini di Roma, il centro di riferimento del Lazio per i traumi complessi degli arti, accreditato dalla Federazione europea delle Società scientifiche di chirurgia della mano (Fessh) come 'Hand Trauma and Replantation Center'.

