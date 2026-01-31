Chirurgia salvare la mano da trauma o malattia Al SCamillo di Roma il centro d’élite

Alla fine, un trauma alla mano o una malattia possono mettere a rischio l’uso di questa parte del corpo. Per salvarla, il centro d’élite al S.Camillo di Roma interviene con interventi rapidi e precisi. I chirurghi collegano arterie, vene e nervi anche di dimensioni molto piccole, riparando traumi urgenti e salvando le mani dei pazienti.

(Adnkronos) – Ricollegare arterie, vene e nervi, anche di calibri piccolissimi. Trattare un trauma urgente della mano e dell'arto superiore. Ridare una qualità della vita a chi ha subito l'amputazione traumatica del pollice che costituisce una grave menomazione funzionale. E' il lavoro quotidiano del chirurgo della mano in un grande ospedale italiano. Nicola Felici,

