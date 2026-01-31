Chiorazzo condivide le riserve di Sala riguardo alla partecipazione dell’Italia al Ghiaccio alle Olimpiadi

Il presidente della Federazione italiana hockey su ghiaccio, Stefano Chiorazzo, esprime dubbi sulla partecipazione dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. Chiorazzo si unisce alle riserve di Sala, che ha già manifestato preoccupazioni sulla possibilità di competere nel campionato del mondo di ghiaccio a Milano. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, assicura che il governo sta valutando attentamente la decisione, mentre il ministro Orlando si dice preoccupato per le implicazioni. La questione si fa sempre più calda, mentre la Federazione si prepara a decid

Il presidente del Comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò, ha confermato che il Paese sta valutando con attenzione la propria partecipazione al prossimo Campionato del mondo di ghiaccio, in programma a Milano nel 2026, dopo le preoccupazioni espresse dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Andrea Orlando, e dal presidente della Federazione italiana hockey su ghiaccio, Stefano Chiorazzo. Il dibattito si è acceso in seguito alla decisione del Comitato olimpico internazionale di includere il ghiaccio tra gli sport ufficiali delle Olimpiadi invernali, una mossa che ha sollevato dubbi tra i vertici sportivi italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 20 gennaio, l’Italia ha annunciato i convocati della squadra maschile di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Le atlete italiane di hockey su ghiaccio femminile sono state annunciate come convocate per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

