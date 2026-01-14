Chiara Ferragni oggi è attesa la sentenza | ecco cosa potrebbe accadere
Oggi si attende la decisione della corte nel processo “Pandoro Gate” che vede Chiara Ferragni imputata di truffa aggravata, in relazione alle iniziative benefiche e alle vendite di prodotti natalizi e pasquali nel 2021 e 2022. La sentenza, prevista nella tarda mattinata, potrà determinare l’esito di un caso che ha suscitato molto interesse mediatico.
Chiara Ferragni in tribunale: “Sono tranquilla e fiduciosa”
Chiara Ferragni ha scelto di passare il Capodanno lontanissima da casa: l'influencer ha passato gli ultimi giorni in Colombia, circondata da alcuni amici. È voluta stare distante da tutto, figli compresi (lontani anche dal papà #Fedez, impegnato in concerto in S facebook
