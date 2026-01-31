Chiamate disperate da Crans-Montana | panico e fumo in una notte di terrore e distruzione

Alle prime luci del primo gennaio 2026, il centro di Crans-Montana si è trasformato in un teatro di terrore. A pochi minuti dopo la mezzanotte, il centro di emergenza 144 della Svizzera ha iniziato a ricevere un flusso incessante di chiamate provenienti dal complesso alberghiero Constellation. Entro un'ora e mezzo, sono state registrate 171 richieste d'aiuto, tutte provenienti da persone in preda al panico, in gran parte testimoni o vittime dirette dell'incendio che ha devastato l'edificio. La prima chiamata, registrata con precisione a 1:28, è stata breve ma allarmante: «Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation».

