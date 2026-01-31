Testimonianze choc da Crans-Montana | chiamate disperate al 112 dopo l’incidente nel jet privato

La notte di Capodanno a Crans-Montana resterà impressa a lungo. Alle prime ore del 1° gennaio, un incidente nel jet privato che si trovava al Constellation ha causato una scena di caos e disperazione. Testimoni raccontano di chiamate di emergenza continue al 112, con persone che gridavano aiuto e descrivevano la scena di un disastro improvviso. La polizia e i soccorritori sono arrivati sul posto in fretta, ma le conseguenze dell’incidente sono state drammatiche. La comunità si stringe intorno alle fam

Una notte che ha segnato per sempre la storia di Crans-Montana. Alle prime ore del 1° gennaio 2026, il locale noto per i suoi eventi di lusso e le feste di Capodanno, il Constellation, è stato teatro di una tragedia umana di proporzioni devastanti. Un incendio devastante ha distrutto l’edificio in pochi minuti, causando la morte di 40 persone e ferendo 116 altri. Le chiamate al numero di emergenza svizzero 144 sono state 171 in appena un’ora e mezza, un flusso ininterrotto di voci spezzate, urla, singhiozzi e richieste disperate. I dati sono ora parte degli atti dell’indagine condotta dalla procura di Sion, e alcune registrazioni sono state rese pubbliche da BFM TV, rivelando il volto più crudo della disperazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante la notte di Capodanno, un incendio ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera.

Alle 1:30 del primo gennaio, nel cuore di Crans-Montana ancora addormentata sotto la neve, il centralino delle emergenze riceve una telefonata che rompe il silenzio della notte.

Crans-Montana, la notte dell’orrore: il racconto choc del condomino italiano di Le ConstellationSulla tragedia del Crans-Montana che ha portato alla morte di 40 persone, spunta la testimonianza choc di un condomino italiano, Fabio Cappelletti, che da anni vive a Crans-Montana, proprio nel ... notizie.it

Sono quasi morto, venite: le chiamate choc ai soccorsi durante l’incendio a Crans-MontanaLa notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in un incubo: un incendio al locale Le Constellation ha provocato 40 morti e 116 feriti. Tra le 1:30 e le 3 del mattino, centinaia di chiamate ... notizie.it

