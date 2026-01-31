Thais Wiggers ha avuto due relazioni importanti che sono finite male. Con Teo Mammucari, con cui ha avuto una figlia nel 2008, la storia è durata circa tre anni. Poi c’è stato Paul Baccaglini, morto suicida, che ha avuto un ruolo nella sua vita. Ora lei cerca di andare avanti, ma i ricordi di quei legami restano vivi.

Quando era velina, Thais Wiggers ha conosciuto Teo Mammucari. Tra loro è nata una storia d’amore durata circa tre anni e coronata con la nascita della figlia Julia nel 2008. A solo un anno dall’arrivo della bambina, la relazione tra i due si è interrotta bruscamente. La modella è tornata in Brasile con la figlia che il conduttore non ha potuto vedere per tre anni. Si sono lasciati nel 2009 e dall’anno successivo, il 2010, fino al 2018, Thais Wiggers è stata legata invece a Paul Baccaglini. La showgirl ha affidato a una storia Instagram il proprio ricordo: «Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portato lontani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi sono gli ex di Thais Wiggers, da Teo Mamuccari (padre della figlia Julia) a Paul Baccaglini (morto suicida)

Approfondimenti su Thais Wiggers

Oggi a Verissimo, Thais Wiggers racconta il brutto incidente in montagna che le ha rotto la caviglia.

Thais Wiggers si mostra felice al fianco di un uomo di circa 65 anni, ma i dettagli sulla sua vita privata restano ancora un mistero.

Ultime notizie su Thais Wiggers

